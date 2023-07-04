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Выдавала детям российские аттестаты: в Харьковской области задержали очередную коллаборантку

4 июля 2023 16:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Выдавала детям российские аттестаты: в Харьковской области задержали очередную коллаборантку
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении 64-летней жители города Волчанск. Фото: Владислав Абдула / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении 64-летней жительнице города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей. Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессору внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.

Об этом сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

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По данным следствия, злоумышленница проводила деятельность, направленную на внедрение стандартов образования государства-агрессора в "Волчанском лицее № 7". Позже оккупанты создали "Среднюю общеобразовательную школу №4" на основе помещений и ценностей местного лицея.

"Установлено, что коллаборантка получила от оккупантов партию свежепечатных российских учебников, по которым хотела учить украинских детей. Учебники несли искаженную и ложную информацию, в частности, отрицали украинскую национальную идентичность и государственный суверенитет", — рассказывают в службе безопасности.

Кроме того, злоумышленница проводила совещания с трудовым коллективом, на которых призвала работников присоединяться к рядам оккупантов и преподавать по стандартам России. Вражеская приспешница даже выдала ученикам аттестаты, напечатанные на бланках оккупационной администрации Харьковской области, заверенные печатью и подписанные руководителем оккупационной администрации Виталием Ганчевым.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ задержала трех харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков . Прежде злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила в Харьковской области еще одного клирика УПЦ (МП), который оправдывал вооруженную агрессию россиян. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали взрывную деятельность еще одного священнослужителя УПЦ (МП) в Харьковской области.

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