СБУ викрила на Харківщині священника, який благословляв росіян на вбивства

Священник-колаборант, який підтримав російських загарбників. Фото: Владислав Абдула / Facebook

СБУ викрила на Харківщині ще одного клірика УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію росіян. Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області.

Про це повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Зловмисником виявився 46-річний настоятель "московської" церкви з прикордонного з Росією села Гоптівка. Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів.

"Зловмисник виготовляв відеоматеріали з власними виступами, де активно просував "русский мир", виправдовував збройну агресію Росії проти України, героїзував російську армію та благословляв її на вбивства, насильства та грабежі", — йдеться у повідомленні.

Скриншоти з соціальних мереж колаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

У подальшому російські телеграм-канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами.

Результати ініційованої Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП). На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів клірику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що до цього СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. В період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

Також ми розповідали про те, що поліція з'ясувала, хто вплинув на світогляд 14-річної дівчини, яка намагалася агітувати в центрі Харкова за "ХНР". Чоловік, від якого дівчина дізналася проросійські наративи, мав романтичні стосунки з її матір’ю.