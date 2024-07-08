Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Войска РФ ночью ударили по одному из районов Харькова, есть пострадавшие arrow

Войска РФ ночью ударили по одному из районов Харькова, есть пострадавшие

8 июля 2024 09:02
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Атака РФ по Харькову 8 июля под обстрелом был Основанский район города
Разрушение в результате обстрелов в Харькове. Фото: Игорь Терехов
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

 

Игорь Терехов в Telegram
Скриншот сообщения Игоря Терехова в Telegram

В результате атаки есть раненные и разрушения

Ночью под вражеским обстрелом находился Основанский район Харькова.

По данным Терехова, в результате удара РФ были повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Кроме того, пострадали две женщины.

В свою очередь начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже уточнил, что в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, они были госпитализированы. Повреждены авто и хозяйственные постройки.

Напомним, взрывы в Харькове 8 июля прогремели около 00:30. В регионе раздалась воздушная тревога в связи с активностью вражеской тактической авиации.

Взрывы также звучали в Днепропетровской области около 23.20 7 июля. Подробности рассказали в воздушных силах.

Кстати, утром во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.

российские войска Харьков Харьковская область обстрелы Игорь Терехов оккупанты война в Украине Россия атака ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно