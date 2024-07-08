Атака РФ по Харькову 8 июля под обстрелом был Основанский район города

Войска РФ ночью ударили по одному из районов Харькова, есть пострадавшие
В ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
В результате атаки есть раненные и разрушения
Ночью под вражеским обстрелом находился Основанский район Харькова.
По данным Терехова, в результате удара РФ были повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Кроме того, пострадали две женщины.
В свою очередь начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позже уточнил, что в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, они были госпитализированы. Повреждены авто и хозяйственные постройки.
Напомним, взрывы в Харькове 8 июля прогремели около 00:30. В регионе раздалась воздушная тревога в связи с активностью вражеской тактической авиации.
Взрывы также звучали в Днепропетровской области около 23.20 7 июля. Подробности рассказали в воздушных силах.
Кстати, утром во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.
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