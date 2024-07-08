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Війська РФ вночі вдарили по одному з районів Харкова, є постраждалі

8 липня 2024 09:02
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Улинець Юлія
редактор
Атака РФ по Харкову 8 липня —під обстрілом був Основʼянський район міста
Руйнування внаслідок обстрілів у Харкові. Фото: Ігор Терехов
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У ніч проти понеділка, 8 липня, російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

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Ігор Терехов в Telegram
Скриншот допису Ігора Терехова в Telegram

Внаслідок атаки є поранені та руйнування

Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район Харкова.

За даними Терехова, внаслідок удару РФ були пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Крім того, постраждали дві жінки.

Своєю чергою начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пізніше уточнив, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, вони госпіталізовані. Пошкоджені авто та господарчі споруди.

Нагадаємо, вибухи в Харкові 8 липня прогриміли близько 00:30. В регіоні лунала повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації.

Вибухи також лунали в Дніпропетровській області близько 23:20 7 липня. Подробиці розповіли в Повітряних силах.

До слова, вранці в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Це було пов'язано із злетом ворожого винищувача МіГ-31К.

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