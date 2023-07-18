Выполнял приказы "Люцифера": в Харькове взяли под стражу подозреваемого в тройном убийстве

На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото) Фото: pxhere.com

По ходатайству ювенальных прокуроров Киевский райсуд Харькова взял под стражу мужчину, убившего четырех человек, среди которых — его 10-летняя сестра. Трем своим жертвам он нанес множественные удары ножом, а четвертую — сбил насмерть на авто.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Подробности убийства

Как рассказывают правоохранители, задержанный заявляет, что им руководили "голоса". Обо всем, что сделал, он рассказывает подробно и последовательно, со всеми мелочами. Говорит, проснулся утром и начал следовать указаниям, которые звучали в его голове.

"Когда голос составил мой план и сказал мне его воплощать, я пошел на кухню, схватил нож, зашел в спальню, зарезал свою младшую сестру, она сопротивлялась. Я пошел в комнату к дедушке, он лежащий, полный инвалид, я зарезал его. Выбежала мать, они сильнее всех сопротивлялась", — рассказал он во время допроса.

Всю свою семью — 49-летнюю мать, 11-летнюю сестру и 71-летнего деда - он убил в квартире и бросился бежать. Под подъездом ждало такси — его еще до нападения вызвала мать. Водителю парень тоже начал угрожать ножом, и тот успел выпрыгнуть из салона. Тогда нападающий уехал сам. С улицы Метростроителей успел доехать до Гвардейцев Широнинцев и там насмерть сбил пешехода. Говорит, видел человека, но авария все равно произошла.

"Я пытался увернуться, но у меня не получилось. Я сбил человека и продолжил движение. Далее врезался в Ланос в левую часть, бросил машину и побежал в сторону метро Студенческая. Пока я бежал, голоса начали исчезать и я начал осознавать суть того, что происходит, начал немного приходить в себя", — рассказывает парень на видео.

Во второе ДТП попал на следующем же перекрестке. После задержания выяснилось, что 20-летний неадекват — уже три судимости за грабежи. А два года назад уже имел штраф за избиение матери.

Избрание меры предосторожности

Как сообщает Суспільне, во время слушания подозреваемый не отрицал своей вины и сказал, что чувствует сожаление из-за того, что совершил, однако сейчас он в апатии и только выполнял приказы "Люцифера".

"Его окончательным планом было то, чтобы я поехал на Бахмут, как он сам говорил, в "чистилище", — сказал 20-летний подозреваемый во время избрания меры пресечения.

Защитница мужчины Виктория Зубенко сказала в комментарии Суспільному, что, скорее всего, ее подзащитного будет ждать психиатрическая экспертиза.

18 июля следователь судья Киевского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 14.09.2023.

Напомним, что в Харькове 20-летний парень убил семью и спровоцировал смертельное ДТП.

Также мы писали о том, что полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков. В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.