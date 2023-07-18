Виконував накази "Люцифера": у Харкові взяли під варту підозрюваного у потрійному вбивстві
За клопотанням ювенальних прокурорів Київський райсуд міста Харкова взяв під варту чоловіка, який вбив чотирьох людей, серед яких — його 10-річна сестра. Трьом своїм жертвам він наніс множинні удари ножем, а четверту — збив на смерть на авто.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Подробиці вбивства
Як розповідають правоохоронці, затриманий заявляє, що ним керували "голоси". Про все, що зробив, він розповідає докладно та послідовно, з усіма дрібницями. Каже, прокинувся зранку та почав виконувати вказівки, що лунали в його голові.
"Коли голос склав мій план і сказав мені його втілювати, я пішов на кухню, схопив ножа, зайшов до спальні, зарізав свою молодшу сестру, вона пручалася. Я пішов в кімнату до дідуся, він лежачий, повний інвалід, я зарізав його. Вибігла мати, вони сильніше за всіх пручалася", — розповів він під час допиту.
Всю свою родину — 49-річну матір, 11-річну сестру та 71-річного діда — він вбив у квартирі та кинувся тікати. Під під’їздом чекало таксі – його ще до нападу викликала матір. Водієві хлопець також почав погрожувати ножем, і той встиг вистрибнути з салону. Тоді нападник поїхав сам. З вулиці Метробудівників встиг доїхати до Гвардійців Широнинців і там на смерть збив пішохода. Каже, бачив людину, але аварія все одно сталася.
"Я намагався ухилитися, але у мене не вийшло. Я збив людину і продовжив рух. Далі врізався в Ланос в ліву частину, кинув машину і побіг в бік метро Студентська. Поки я біг, голоси почали зникати і я почав усвідомлювати суть того, що відбувається, почав трошки приходити до тями", — розповідає хлопець на відео.
У друге ДТП потрапив на наступному ж перехресті. Після затримання з’ясувалося, що 20-річний неадекват – вже має три судимості за грабежі. А два роки тому вже мав штраф за побиття матері.
Обрання запобіжного захожу
Як повідомляє "Суспільне", під час слухання підозрюваний не заперечував своєї провини і сказав, що відчуває жаль через те, що скоїв, однак зараз він в апатії та лише виконував накази "Люцифера".
"Його остаточним планом було те, щоб я поїхав на Бахмут, як він сам казав, у "чистилище", — сказав 20-річний роловік під час обрання запобіжного заходу.
Захисниця чоловіка Вікторія Зубенко сказала в коментарі Суспільному, що найімовірніше її підзахисного чекатиме психіатрична експертиза.
18 липня слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.09.2023.
Нагадаємо, що у Харкові 20-річний хлопець вбив сім'ю та спровокував смертельну ДТП.
Також ми писали про те, що поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.