Виконував накази "Люцифера": у Харкові взяли під варту підозрюваного у потрійному вбивстві

На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com

За клопотанням ювенальних прокурорів Київський райсуд міста Харкова взяв під варту чоловіка, який вбив чотирьох людей, серед яких — його 10-річна сестра. Трьом своїм жертвам він наніс множинні удари ножем, а четверту — збив на смерть на авто.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Подробиці вбивства

Як розповідають правоохоронці, затриманий заявляє, що ним керували "голоси". Про все, що зробив, він розповідає докладно та послідовно, з усіма дрібницями. Каже, прокинувся зранку та почав виконувати вказівки, що лунали в його голові.

"Коли голос склав мій план і сказав мені його втілювати, я пішов на кухню, схопив ножа, зайшов до спальні, зарізав свою молодшу сестру, вона пручалася. Я пішов в кімнату до дідуся, він лежачий, повний інвалід, я зарізав його. Вибігла мати, вони сильніше за всіх пручалася", — розповів він під час допиту.

Всю свою родину — 49-річну матір, 11-річну сестру та 71-річного діда — він вбив у квартирі та кинувся тікати. Під під’їздом чекало таксі – його ще до нападу викликала матір. Водієві хлопець також почав погрожувати ножем, і той встиг вистрибнути з салону. Тоді нападник поїхав сам. З вулиці Метробудівників встиг доїхати до Гвардійців Широнинців і там на смерть збив пішохода. Каже, бачив людину, але аварія все одно сталася.

"Я намагався ухилитися, але у мене не вийшло. Я збив людину і продовжив рух. Далі врізався в Ланос в ліву частину, кинув машину і побіг в бік метро Студентська. Поки я біг, голоси почали зникати і я почав усвідомлювати суть того, що відбувається, почав трошки приходити до тями", — розповідає хлопець на відео.

У друге ДТП потрапив на наступному ж перехресті. Після затримання з’ясувалося, що 20-річний неадекват – вже має три судимості за грабежі. А два роки тому вже мав штраф за побиття матері.

Обрання запобіжного захожу

Як повідомляє "Суспільне", під час слухання підозрюваний не заперечував своєї провини і сказав, що відчуває жаль через те, що скоїв, однак зараз він в апатії та лише виконував накази "Люцифера".

"Його остаточним планом було те, щоб я поїхав на Бахмут, як він сам казав, у "чистилище", — сказав 20-річний роловік під час обрання запобіжного заходу.

Захисниця чоловіка Вікторія Зубенко сказала в коментарі Суспільному, що найімовірніше її підзахисного чекатиме психіатрична експертиза.

18 липня слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.09.2023.

Нагадаємо, що у Харкові 20-річний хлопець вбив сім'ю та спровокував смертельну ДТП.

Також ми писали про те, що поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.