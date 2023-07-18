Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Виконував накази "Люцифера": у Харкові взяли під варту підозрюваного у потрійному вбивстві arrow

Виконував накази "Люцифера": у Харкові взяли під варту підозрюваного у потрійному вбивстві

18 липня 2023 13:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Виконував накази "Люцифера": у Харкові взяли під варту підозрюваного у потрійному вбивстві
На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За клопотанням ювенальних прокурорів Київський райсуд міста Харкова взяв під варту чоловіка, який вбив чотирьох людей, серед яких — його 10-річна сестра. Трьом своїм жертвам він наніс множинні удари ножем, а четверту — збив на смерть на авто. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Читайте також:

Подробиці вбивства 

Як розповідають правоохоронці, затриманий заявляє, що ним керували "голоси". Про все, що зробив, він розповідає докладно та послідовно, з усіма дрібницями. Каже, прокинувся зранку та почав виконувати вказівки, що лунали в його голові.

"Коли голос склав мій план і сказав мені його втілювати, я пішов на кухню, схопив ножа, зайшов до спальні, зарізав свою молодшу сестру, вона пручалася. Я пішов в кімнату до дідуся, він лежачий, повний інвалід, я зарізав його. Вибігла мати, вони сильніше за всіх пручалася", — розповів він під час допиту.

Всю свою родину — 49-річну матір, 11-річну сестру та 71-річного діда — він вбив у квартирі та кинувся тікати. Під під’їздом чекало таксі – його ще до нападу викликала матір. Водієві хлопець також почав погрожувати ножем, і той встиг вистрибнути з салону. Тоді нападник поїхав сам. З вулиці Метробудівників встиг доїхати до Гвардійців Широнинців і там на смерть збив пішохода. Каже, бачив людину, але аварія все одно сталася.

"Я намагався ухилитися, але у мене не вийшло. Я збив людину і продовжив рух. Далі врізався в Ланос в ліву частину, кинув машину і побіг в бік метро Студентська. Поки я біг, голоси почали зникати і я почав усвідомлювати суть того, що відбувається, почав трошки приходити до тями", — розповідає хлопець на відео. 

У друге ДТП потрапив на наступному ж перехресті. Після затримання з’ясувалося, що 20-річний неадекват – вже має три судимості за грабежі. А два роки тому вже мав штраф за побиття матері.

Обрання запобіжного захожу 

Як повідомляє "Суспільне", під час слухання підозрюваний не заперечував своєї провини і сказав, що відчуває жаль через те, що скоїв, однак зараз він в апатії та лише виконував накази "Люцифера".

"Його остаточним планом було те, щоб я поїхав на Бахмут, як він сам казав, у "чистилище", — сказав 20-річний роловік під час обрання запобіжного заходу.

Захисниця чоловіка Вікторія Зубенко сказала в коментарі Суспільному, що найімовірніше її підзахисного чекатиме психіатрична експертиза.

18 липня слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.09.2023.

Нагадаємо, що у Харкові 20-річний хлопець вбив сім'ю та спровокував смертельну ДТП

Також ми писали про те, що поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз