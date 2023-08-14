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Оправдывал действия оккупантов: в Харьковской области разоблачен еще один поклонник "русского мира"

14 августа 2023 12:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оправдывал действия оккупантов: на Харьковщине разоблачен еще один поклонник "русского мира"
Прокуратура объявляет подозрение мужчине. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Житель пгт Золочев (Харьковская область) выражал пророссийские взгляды через Интернет, публикуя в российской социальной сети сообщения в поддержку действий РФ. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно данным следствия, житель поселка городского типа Золочев в Богодуховском районе выражал свои пророссийские взгляды через Интернет. Он опубликовал свое мнение на запрещенной в Украине социальной платформе, выражая поддержку действиям Российской Федерации.

"В публикациях, распространенных мужчиной, содержались тезисы кремлевской пропаганды о "терактах киевского режима против мирных жителей" и "специальной военной операции", — рассказывают правоохранители.

49-летнему мужчине объявили подозрение по факту распространения материалов, где он оправдывал, признал законным и применял вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, что харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении бывшей полицейской из Купянского района. Она добровольно работала на российских оккупантов, а после деоккупации бежала в страну-агрессор.

Также мы писали о том, что директор фермерского хозяйства пгт Великий Бурлук в Харьковской области занималась хозяйственной деятельностью в сотрудничестве с оккупационными властями, способствуя вывозу украинского урожая в РФ.

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