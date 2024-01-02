Воронка в несколько этажей — Синегубов показал последствия ракетного удара на Харьков
Из-за утренней ракетной атаки на Харьков в городе есть значительные разрушения. Погибла 91-летняя женщина, еще 44 человека, среди которых дети, получили ранения.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и показал последствия удара.
Последствия ракетного удара по Харькову
Синегубов рассказал, что по состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших. Среди них пятеро детей: три мальчика возрастом девяти лет и девочки — шесть и тринадцать лет. У пострадавших детей взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.
Кроме того, глава ОВА рассказал, что ранения также получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин — от 24 до 60 лет.
"В настоящее время 28 человек находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром захватчики также ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне атаковали Харьков ракетами "Кинжал".
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