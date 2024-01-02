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Воронка в несколько этажей — Синегубов показал последствия ракетного удара на Харьков

2 января 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воронка в несколько этажей — Синегубов показал последствия ракетного удара на Харьков
Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за утренней ракетной атаки на Харьков в городе есть значительные разрушения. Погибла 91-летняя женщина, еще 44 человека, среди которых дети, получили ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и показал последствия удара.

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Синегубов рассказал, что по состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших. Среди них пятеро детей: три мальчика возрастом девяти лет и девочки — шесть и тринадцать лет. У пострадавших детей взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.

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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, глава ОВА рассказал, что ранения также получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин — от 24 до 60 лет.

"В настоящее время 28 человек находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром захватчики также ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне атаковали Харьков ракетами "Кинжал".

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