Обстрел Харькова 20 декабря - фото разрушений

Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків

Российские войска снова нанесли ракетный удар по транспортному депо в Харькове сегодня ночью, 20 декабря. На месте попадания снаряда образовалась огромная воронка высотой в этаж.

Об этом сообщают журналисты Суспільне Харьків.

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Известно, что ночью Харьков подвергся ракетным атакам, в результате которых было повреждено транспортное депо в районе Салтовка. На месте удара образовалась огромная воронка.



Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків



Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків

Первый взрыв произошел до объявления воздушной тревоги в 00:59, а второй — в 01:00, во время сигнала тревоги. Согласно первичной информации, в результате атаки раненых нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщил, что ракетные удары были нанесены по одному из городских транспортных депо, которое уже ранее подвергалось обстрелам со стороны России.



Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о нахождении обломков ракет С-300 на месте удара, добавив, что пострадали инфраструктурные объекты. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили об отсутствии пострадавших или погибших в результате попаданий в Салтовском районе.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубова сообщил, что помимо депо, ракетные удары также были нанесены по жилому объекту.



Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків



Ракетный удар по депо в Харькове. Фото: Суспільне Харьків

Напомним, что в Харькове раздавались взрывы сегодня, 20 декабря, около 01:00. Сообщалось, что город находился под обстрелом баллистики.

Также мы писали, что враг ударил по Херсону вечером 19 декабря. Известно о девяти пострадавших, среди которых четверо детей.

Добавим, что известны последствия атаки на Киев. В КГВА рассказали, сколько удалось сбить вражеских беспилотников.