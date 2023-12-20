Обстріл Харкова 20 грудня - фото руйнувань

Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Російські війська знову завдали ракетного удару по транспортному депо у Харкові сьогодні вночі, 20 грудня. На місці влучення снаряда утворилася величезна вирва висотою у поверх.

Про це повідомляють журналісти Суспільне Харків.

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Відомо, що вночі Харків зазнав ракетних атак, внаслідок яких було пошкоджено транспортне депо в районі Салтівка. На місці удару утворилася величезна вирва.



Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків



Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Перший вибух стався до оголошення повітряної тривоги о 00:59, а другий — о 01:00 під час сигналу тривоги. Згідно з первинною інформацією, в результаті атаки поранених немає.

Мер Харкова Ігор Терехов зранку повідомив, що ракетних ударів було завдано по одному з міських транспортних депо, яке вже раніше зазнавало обстрілів з боку Росії.



Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив про знаходження уламків ракет С-300 на місці удару, додавши, що постраждали інфраструктурні об'єкти. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про відсутність постраждалих або загиблих внаслідок влучень у Салтівському районі.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубова повідомив, що, крім депо, ракетні удари також були завдані по житловому об'єкту.



Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків



Ракетний удар по депо у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, що у Харкові лунали вибухи сьогодні, 20 грудня, близько 01:00. Повідомлялося, що місто було під обстрілом балістики.

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