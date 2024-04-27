Воронки более 10 метров в Харькове — появились первые кадры с места ракетного удара РФ

Следствия удара по Харькову 27 апреля. Фото: Суспільне

Российские захватчики двумя ракетами попали по территории психиатрической больницы в Салтовском районе Харькова в ночь на субботу, 27 апреля. На месте прилетов остались две воронки глубиной более 10 метров.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

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"Россияне ударили двумя ракетами. На месте попаданий — воронки более десяти метров в глубину. Точный тип оружия, которым РФ ударила по территории психбольницы, следователи еще не назвали", — отмечает издание.

Медицинская сестра Виктория Беляева рассказала, что во время атаки России в отделении находился 51 пациент. Людей не успели отвести в укрытие, поскольку первый удар произошел менее чем через минуту после того, как была объявлена воздушная тревога.

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. Фото: Суспільне 1/8 ​ 8

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Харькове прогремели взрывы во время ракетной атаки на область.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "прилете" в Салтовском районе города. По его словам, ракета попала между корпусами медучреждения, взрывная волна вышибла там окна.