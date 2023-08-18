Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Вывезли уже более полутысячи человек: на Купянском направлении идет эвакуация мирного населения arrow

Вывезли уже более полутысячи человек: на Купянском направлении идет эвакуация мирного населения

18 августа 2023 13:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Вывезли уже более полутысячи человек: на Купянском направлении идет эвакуация мирного населения
Мальчик в полицейском автобусе во время эвакуации. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района. Всего за период с 9 августа вывезено 526 человек, в том числе 143 ребенка.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Эвакуация гражданских

За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе 4 детей, 26 женщин и 5 с инвалидностью.

На месте работают более 14 волонтерских организаций. Все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и иную помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье.

"Благодарю волонтеров, правоохранителей, сотрудников ГСЧС, органов местного самоуправления и всех, кто помогает осуществлять эвакуацию", — пишет глава области.

Напомним, что в Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию, из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности.

Также мы писали о том, что вывозить людей из приближенных к линии фронта населенных пунктов приходится под постоянными обстрелами.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз