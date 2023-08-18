Вывезли уже более полутысячи человек: на Купянском направлении идет эвакуация мирного населения

Мальчик в полицейском автобусе во время эвакуации. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района. Всего за период с 9 августа вывезено 526 человек, в том числе 143 ребенка.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе 4 детей, 26 женщин и 5 с инвалидностью.

На месте работают более 14 волонтерских организаций. Все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и иную помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье.

"Благодарю волонтеров, правоохранителей, сотрудников ГСЧС, органов местного самоуправления и всех, кто помогает осуществлять эвакуацию", — пишет глава области.

Напомним, что в Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию, из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности.

Также мы писали о том, что вывозить людей из приближенных к линии фронта населенных пунктов приходится под постоянными обстрелами.