Вывезли уже более полутысячи человек: на Купянском направлении идет эвакуация мирного населения
Продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района. Всего за период с 9 августа вывезено 526 человек, в том числе 143 ребенка.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Эвакуация гражданских
За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе 4 детей, 26 женщин и 5 с инвалидностью.
На месте работают более 14 волонтерских организаций. Все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и иную помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье.
"Благодарю волонтеров, правоохранителей, сотрудников ГСЧС, органов местного самоуправления и всех, кто помогает осуществлять эвакуацию", — пишет глава области.
Напомним, что в Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию, из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности.
Также мы писали о том, что вывозить людей из приближенных к линии фронта населенных пунктов приходится под постоянными обстрелами.