Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов arrow

Власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов

21 ноября 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 ноября, исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год. В нем предусмотрена ежемесячная помощь детям погибших военных.

Об этом сообщил Игорь Терехов.

Читайте также:

Проект бюджета Харькова на 2024 год

"Сегодня исполком одобрил проект бюджета нашей громады на следующий год, которым, в частности, предусмотрена и ежемесячная адресная денежная помощь несовершеннолетним детям погибших воинов", — рассказал Терехов.

Он отметил, что ни одна сумма не спасет от потери отца или матери, однако власти города надеются, что эта поддержка хоть немного облегчит жизнь родным павших героев.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабной войны российские оккупанты достаточно серьезно повредили транспортную инфраструктуру Харькова. Несмотря на это, движение в городе не останавливалось ни на минуту.

Также мы писали, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.

Добавим, в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме