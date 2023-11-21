Власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Сегодня, 21 ноября, исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год. В нем предусмотрена ежемесячная помощь детям погибших военных.

Об этом сообщил Игорь Терехов.

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Проект бюджета Харькова на 2024 год

"Сегодня исполком одобрил проект бюджета нашей громады на следующий год, которым, в частности, предусмотрена и ежемесячная адресная денежная помощь несовершеннолетним детям погибших воинов", — рассказал Терехов.

Он отметил, что ни одна сумма не спасет от потери отца или матери, однако власти города надеются, что эта поддержка хоть немного облегчит жизнь родным павших героев.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабной войны российские оккупанты достаточно серьезно повредили транспортную инфраструктуру Харькова. Несмотря на это, движение в городе не останавливалось ни на минуту.

Также мы писали, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.

Добавим, в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).