Власти Харькова запланировали в бюджете выплаты детям погибших воинов
Сегодня, 21 ноября, исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год. В нем предусмотрена ежемесячная помощь детям погибших военных.
Об этом сообщил Игорь Терехов.
Проект бюджета Харькова на 2024 год
"Сегодня исполком одобрил проект бюджета нашей громады на следующий год, которым, в частности, предусмотрена и ежемесячная адресная денежная помощь несовершеннолетним детям погибших воинов", — рассказал Терехов.
Он отметил, что ни одна сумма не спасет от потери отца или матери, однако власти города надеются, что эта поддержка хоть немного облегчит жизнь родным павших героев.
Напомним, с начала полномасштабной войны российские оккупанты достаточно серьезно повредили транспортную инфраструктуру Харькова. Несмотря на это, движение в городе не останавливалось ни на минуту.
Также мы писали, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.
Добавим, в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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