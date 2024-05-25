Попадания в одном из районов Харькова — власти заявили о разрушенном лицее

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: Суспільне

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов российских захватчиков в ночь на субботу, 25 мая, в Слободском районе города частично разрушен лицей. Также рядом повреждена многоэтажка и авто.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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Последствия удара по Харькову 25 мая

"В результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена прилегающая многоэтажка, а также несколько авто", — отметил Терехов.

Он добавил, что пока нет информации о жертвах и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что в Харькове раздавались взрывы около 01:00. Терехов призвал горожан быть осторожными.

Также в пятницу, 24 мая, местная прокуратура сообщала об авиационных ударах российских захватчиков по Золочеву Харьковской области. Ряд зданий получили повреждения.

Добавим, что в результате российских обстрелов Харькова в четверг, 23 мая, была уничтожена государственная типография.