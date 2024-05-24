На Харківщині було чутно вибухи — в прокуратурі розповіли про руйнування

Жінка біля понівеченого обстрілом будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області російська армія завдала чергового авіаційного удару по Золочеву. Низка будівель зазнала пошкоджень, проте обійшлося без потраждалих.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 24 травня.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Було встановлено, що 24 травня близько 14:00 російські загарбники в черговий раз здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району.

Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства та щонайменше сім житлових будинків. На щастя, обійшлося без жертв.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили уламки авіаційного боєприпасу.

Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівники прокуратури біля будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Будинок з розбитими вікнами. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в ніч на 24 травня загарбники атакували об'єкти залізниці у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Також 23 травня під час ракетного удару по Харкову було знищено друкарню. Через російську агресію загинули семеро людей та ще 21 людина зазнала поранень.