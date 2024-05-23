Під час обстрілу Харкова 23 травня була зруйнована друкарня

Рятувальники на місці атаки. Фото: Telegram/Синєгубов

Російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко у коментарі Новини.LIVE.

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"Ворог сьогодні завдав ракетних ударів по Харкову та передмістю. Ракети поцілили у виробничу будівлю — друкарню. Сталася руйнація перекриття будівлі, а також пожежа на площі близько 500 кв. м", — сказав Василенко.

За його словами, до місця події одразу прибули рятувальники, поліцейські та медики. Першочергово були евакуйовані постраждалі працівники, їх ушпиталили. Після чого підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу, оскільки вогонь швидко розповсюдився — горів папір, книги та друкарські вироби.

"Зараз триває ліквідація окремих осередків вогню. Було залучено шість одиниць техніки та близько 40 рятувальників. За останніми даними, семеро людей загинули та близько 16 постраждали", — додав речник ДСНС.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.

Також він оприлюднив кадри наслідків ранкової масованої ракетної атаки Росії по Харкову.