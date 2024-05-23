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В результате обстрела Харькова есть погибшие и раненые — детали от городских властей

23 мая 2024 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова 23 мая — какие последствия
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты утром 23 мая обстреляли Харьков. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, сейчас есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города. 

Синегубов сообщил, что еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью.

По предварительной информации, два человека погибли, семеро получили ранения. Местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара в цеху с бумагой.

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Посты Терехова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Также за прошедшие сутки оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВА поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.

война
Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
ракетный удар

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