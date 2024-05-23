Обстрел Харькова 23 мая — какие последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты утром 23 мая обстреляли Харьков. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, сейчас есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Синегубов сообщил, что еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью.

По предварительной информации, два человека погибли, семеро получили ранения. Местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара в цеху с бумагой.

Посты Терехова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Также за прошедшие сутки оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВА поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.