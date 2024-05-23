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Внаслідок обстрілу Харкова є загиблі та поранені — деталі від міської влади

23 травня 2024 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова 23 травня — які наслідки
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зранку 23 травня обстріляли Харків. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, наразі є підтверджена інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. 

Синєгубов повідомив, що ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. 

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, семеро отримали поранення. Місцеперебування ще трьох неможливо встановити через велику пожежу в цеху з папером.

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Дописи Терехова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Також впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто з цивільних не постраждав.

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
ракетний удар

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