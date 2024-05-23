Обстріл Харкова 23 травня — які наслідки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти зранку 23 травня обстріляли Харків. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, наразі є підтверджена інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Синєгубов повідомив, що ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, семеро отримали поранення. Місцеперебування ще трьох неможливо встановити через велику пожежу в цеху з папером.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Також впродовж минулої доби окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто з цивільних не постраждав.