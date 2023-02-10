В результате обстрела Харькова ранены 8 человек
В результате последнего удара окупантов по критической инфраструктуре, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 8 человек. Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, 10 февраля враг впервые атаковал критическую инфраструктуру Харькова и области в 4 часа утра. Всего зафиксировано 12 прилетов. Предварительно, враг выпустил по Харьковщине ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф.
Сейчас используются аварийные и стабилизационные отключения света. Около 150 тысяч абонентов остаются без электроэнергии. Продолжаются работы по восстановлению электропитания.
Также мы писали о том, что глава Харьковской ОВА прокомментировал информацию о возможном наступлении России на Харьков.