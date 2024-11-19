Удар по Харькову 19 ноября — количество раненых выросло до 12

Поврежденный автомобиль. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Взрыв в Харькове раздался днем 19 ноября — российские оккупанты ударили по центральной части города. В результате обстрела пострадали 12 человек.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает корреспондент Новини.LIVE во вторник, 19 ноября.

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Обстрел Харькова 19 ноября

По данным прокуратуры, в 13:16 оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, а именно по Киевскому району. Зафиксировано попадание по проезжей части. В результате взрыва пострадали 12 человек.

"Среди нескольких пострадавших острая реакция на стресс, но у большинства — ранения от взрыва, ранения от обломков стекла и обломков этого боеприпаса", — рассказал Чубенко.

Были повреждены несколько автомобилей. Сейчас на месте изъяты обломки снаряда для установки типа вооружения.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Киевский район города.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска вечером 18 ноября атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области. По последним данным, известно о 12 погибших, в том числе одном ребенке.