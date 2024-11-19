Удар по Харкову 19 листопада — кількість поранених зросла до 12

Пошкоджена автівка. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Вибух у Харкові пролунав вдень 19 листопада — російські окупанти вдарили по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 19 листопада.

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За даними прокуратури, о 13:16 окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, а саме по Київському району. Зафіксовано влучання по проїжджій частині. Внаслідок вибуху постраждали 12 людей.

"Серед декількох постраждалих гостра реакція на стрес, але у більшості — поранення від вибуху, поранення від уламків скла та уламків цього боєприпасу", — розповів Чубенко.

Було пошкоджено декілька автомобілів. Зараз на місці вилучено уламки снаряда для встановлення типу озброєння.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. За останніми даними, відомо про 12 загиблих, зокрема одну дитину.