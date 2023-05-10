В результате обстрела Волчанска есть погибшие, под завалами остаются люди, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

В результате обстрела города Волчанск в Харьковской области есть погибшие. Под завалами еще может находиться одна женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Что известно

В среду, 10 мая, оккупанты из артиллерии снова обстреляли мирных жителей в Волчанске.

"К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — сообщил Синегубов.

По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, вечером 9 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску. Повреждения получили как частные дома, так и гражданское предприятие. Ранения разной степени тяжести получили три человека.

Кроме того, 7 мая российский войска обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее сразу госпитализировали в больницу.