В результате удара по Харькову есть пострадавшие
Российские войска снова атаковали Харьков. В данный момент известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.
Удар по Харькову 27 мая
В 16:13 Воздушные силы предупредили о КАБе в направлении города.
В 16:16 Терехов сообщил о российском ударе по Харькову.
В 16:18 глава ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных пусков.
В 16:19 Воздушные Силы предупредили о повторных пусках КАБов на Харьковщину.
В 16:23 мэр Харькова рассказал, что оккупанты ударили по промзоне Холодногорского района.
В 16:34 Терехов заявил, что известно о четырех пострадавших, один из них в очень тяжелом состоянии.
В 16:35 Олег Синегубов подтвердил информацию, предоставленную Игорем Тереховым.
В 16:59 Синегубов сообщил, что россияне атаковали гражданское предприятие. В результате удара пострадали пять человек.
В Харьковской области еще продолжается воздушная тревога.
Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.
На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.
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