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В результате удара по Харькову есть пострадавшие

27 мая 2024 16:42
обновлено: 17:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В результате удара по Харькову есть пострадавшие
Взрыв. Иллюстративное фото: pixabay
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские войска снова атаковали Харьков. В данный момент известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Удар по Харькову 27 мая

В 16:13 Воздушные силы предупредили о КАБе в направлении города.

Скриншот сообщения Воздушных Сил
Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 16:16 Терехов сообщил о российском ударе по Харькову.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В 16:18 глава ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных пусков.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот сообщения Олега Синегубова

В 16:19 Воздушные Силы предупредили о повторных пусках КАБов на Харьковщину.

Скриншот сообщения Воздушных Сил
Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 16:23 мэр Харькова рассказал, что оккупанты ударили по промзоне Холодногорского района.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В 16:34 Терехов заявил, что известно о четырех пострадавших, один из них в очень тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В 16:35 Олег Синегубов подтвердил информацию, предоставленную Игорем Тереховым.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот сообщения Олега Синегубова

В 16:59 Синегубов сообщил, что россияне атаковали гражданское предприятие. В результате удара пострадали пять человек.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот сообщения Олега Синегубова

В Харьковской области еще продолжается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.

война
Харьков
взрыв
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине
авиабомба

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