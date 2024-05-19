В результате вражеской атаки на Харьковщине погибли четыре человека

Взрыв. Иллюстративное фото: korrespondent.net

Россияне в воскресенье 19 мая обстреляли Харьковщину. Пока известно о четырех погибших и восьми раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Взрывы Харьковской области 19 мая

В Харьковском районе 19 мая раздались взрывы. Известно, что в результате попаданий по территории, где отдыхали местные жители, погибли четыре человека. Также сообщается о восьми пострадавших.

"На данный момент известно о четырех погибших гражданских", — заявил Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.