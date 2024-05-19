В результате вражеской атаки на Харьковщине погибли четыре человека
Россияне в воскресенье 19 мая обстреляли Харьковщину. Пока известно о четырех погибших и восьми раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы Харьковской области 19 мая
В Харьковском районе 19 мая раздались взрывы. Известно, что в результате попаданий по территории, где отдыхали местные жители, погибли четыре человека. Также сообщается о восьми пострадавших.
"На данный момент известно о четырех погибших гражданских", — заявил Синегубов.
Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.
Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.
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