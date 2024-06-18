Разбитые дома и пострадавшие – последствия ночных обстрелов Харьковщины

Ночью в Харьковской области раздавались взрывы — враг сбросил на регион 21 КАБ
В Харьковской области в течение суток оккупанты применили 21 КАБ, взрывы раздавались в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах. Вечером армия России нанесла удар по одному из районов Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 18 июня.
Последствия обстрелов Харькова и области
По данным ОВА, в 22:30 в Немышлянском районе Харькова в результате обстрела были повреждены окна, двери и крыша в доме. Обошлось без жертв.
Ночью около 2:30 в результате вражеского удара по селу Боровская Андреевка Изюмского района пострадала женщина.
Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях
Относительно ситуации на фронте — на Харьковском направлении сегодня произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна вблизи села Липцы. На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14.
"Наши воины отбили девять атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая", — рассказал Синегубов.
Напомним, ночью харьковчане слышали взрывы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, работала ПВО Украины.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли на Харьковщине автомобиль медиков: в результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.
Ранее в Харьковской ОВА заявляли, что воздушные тревоги в области продолжаются в среднем по 16 часов в день, что мешает работе бизнеса.
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