Разбитые дома и пострадавшие – последствия ночных обстрелов Харьковщины

Последствия авиаудара по Харькову. Фото: прокуратура Харьковской области

В Харьковской области в течение суток оккупанты применили 21 КАБ, взрывы раздавались в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах. Вечером армия России нанесла удар по одному из районов Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 18 июня.

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Последствия обстрелов Харькова и области

По данным ОВА, в 22:30 в Немышлянском районе Харькова в результате обстрела были повреждены окна, двери и крыша в доме. Обошлось без жертв.

Ночью около 2:30 в результате вражеского удара по селу Боровская Андреевка Изюмского района пострадала женщина.

Сообщение начальника Харьковской ОВА. Фото: скриншот

Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

Относительно ситуации на фронте — на Харьковском направлении сегодня произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна вблизи села Липцы. На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14.

"Наши воины отбили девять атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая", — рассказал Синегубов.

Напомним, ночью харьковчане слышали взрывы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, работала ПВО Украины.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли на Харьковщине автомобиль медиков: в результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.

Ранее в Харьковской ОВА заявляли, что воздушные тревоги в области продолжаются в среднем по 16 часов в день, что мешает работе бизнеса.