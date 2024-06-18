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Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог скинув на регіон 21 КАБ

18 червня 2024 10:57
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Розбиті будинки та постраждалі — наслідки нічних обстрілів Харківщини
Наслідки авіаудару по Харкову. Фото: прокуратура Харківської області
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Харківщині протягом доби окупанти застосували 21 КАБ, вибухи лунали у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах. Ввечері армія Росії завдала удару по одному з районів Харкова. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 18 червня. 

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Наслідки обстрілів Харкова та області

За даними ОВА, о 22:30 у Немишлянському районі Харкова в результаті обстрілу було пошкоджено вікна, двері та дах у будинку. Обійшлося без жертв. 

Вночі близько 2:30 внаслідок ворожого удару по селу Борівська Андріївка Ізюмського району постраждала жінка.

Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог скинув на регіон 21 КАБ - фото 2
Допис начальника Харківської ОВА. Фото: скриншот

Ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках

Щодо ситуації на фронті — на Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. На Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14.

"Наші воїни відбили дев'ять атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована", — розповів Синєгубов. 

Нагадаємо, вночі харків'яни чули вибухи під час повітряної тривоги. За попередніми даними, працювала ППО України. 

Також ми писали, що окупанти обстріляли на Харківщині автівку медиків: внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.

Раніше в Харківській ОВА заявляли, що повітряні тривоги в області тривають в середньому по 16 годин на день і це заважає роботі бізнесу.

Харків
війна в Україні
війна
авіабомба
прокуратура
обстріли
Олег Синєгубов
військові злочини
Харківська область
Харківська ОДА

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