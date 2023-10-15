Ночью россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие

Последствия обстрелов Харьковщины 12 октября 2023 года. Фото: Олег Синегубов\Telegram

В ночь на 15 октября российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины ночью 15 октября

Сообщается, что враг нанес удар около 02:30, сбросив управляемую авиабомбу по селу Дружелюбовка Изюмского района.

Вражеская атака унесла жизнь двух человек — 57-летнего мужчины и 54-летней женщины. Еще одна женщина получила осколочное ранение, медики госпитализировали ее в удовлетворительном состоянии.

Обстрел Харьковщины в течение суток

За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В городе Волчанск Чугуевского района вражеский обстрел повредил многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное", — добавляет Синегубов.

Информация об обстрелах. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, без пострадавших.

Добавим, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы из-за ранений.