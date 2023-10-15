Ночью россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие
В ночь на 15 октября российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины ночью 15 октября
Сообщается, что враг нанес удар около 02:30, сбросив управляемую авиабомбу по селу Дружелюбовка Изюмского района.
Вражеская атака унесла жизнь двух человек — 57-летнего мужчины и 54-летней женщины. Еще одна женщина получила осколочное ранение, медики госпитализировали ее в удовлетворительном состоянии.
Обстрел Харьковщины в течение суток
За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
В городе Волчанск Чугуевского района вражеский обстрел повредил многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное", — добавляет Синегубов.
Напомним, 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, без пострадавших.
Добавим, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы из-за ранений.
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