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Ночью россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие

15 октября 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие
Последствия обстрелов Харьковщины 12 октября 2023 года. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 15 октября российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины ночью 15 октября

Сообщается, что враг нанес удар около 02:30, сбросив управляемую авиабомбу по селу Дружелюбовка Изюмского района.

Вражеская атака унесла жизнь двух человек — 57-летнего мужчины и 54-летней женщины. Еще одна женщина получила осколочное ранение, медики госпитализировали ее в удовлетворительном состоянии.

Обстрел Харьковщины в течение суток

За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В городе Волчанск Чугуевского района вражеский обстрел повредил многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное", — добавляет Синегубов.

Обстрел Харьковщины 15 октября
Информация об обстрелах. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область, попав в жилой дом. К счастью, без пострадавших.

Добавим, 13 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы из-за ранений.

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