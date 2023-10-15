Вночі росіяни скинули авіабомбу на Харківщину: є загиблі

Наслідки російських обстрілів Харківщини 12 жовтня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

У ніч проти 15 жовтня російські терористи скинули керовану авіабомбу на Харківщину. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомляється, що ворог завдав удару близько 02:30, скинувши керовану авіабомбу по с. Дружелюбівка Ізюмського району.

Ворожа атака забрала життя двох людей — 57-річного чоловіка та 54-річної жінки. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, медики госпіталізували її в задовільному стані.

Обстріл Харківщини впродовж доби

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У місті Вовчанськ Чугуївського району ворожий обстріл пошкодив багатоповерховий житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

"Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане", — додає Синєгубов.

Інформація про обстріли. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня російські терористи обстріляли Харківську область, поціливши у житловий будинок. На щастя, без постраждалих.

Додамо, 13 жовтня російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники. Двоє з них були госпіталізовані внаслідок поранень.