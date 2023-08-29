В Харькове погиб волонтер, проехавший на красный: что известно

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

По версии следователей, погибший водитель Volkswagen Caravelle ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пересекавшим перекресток Volkswagen Golf. В результате ДТП погиб 46-летний волонтер, его пассажиров забрали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Подробности ДТП

Как рассказывают правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа около 22:45 на перекрестке улицы Дудынской и Григоровского Шоссе.

В результате ДТП 46-летнего водителя "Volkswagen Caravelle" выбросило из автомобиля. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи. Пять пассажиров указанного автомобиля, среди которых мальчик 2022 года рождения, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Также пострадал 23-летний водитель Volkswagen Golf. Его также доставили в медицинское учреждение.

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Фото с места ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/5 _ 5

В комментарии "Суспільне Харків" , директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол сообщил, что за микроавтобуса "Volkswagen Caravelle" был харьковский волонтер, перевозивший эвакуированных из прифронтовой зоны. Подробностей, откуда и куда направлялась машина, у него нет. По информации Сокола, все эвакуированные, которые были пассажирами буса, находятся в удовлетворительном состоянии.

Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, что в Харьковской области произошло ДТП со смертельным исходом. 19-летняя водитель не справилась с управлением, что привело к гибели двух ее пассажиров.

Также мы писали о том, что в Харькове суд вынес приговор водителю, который будучи пьяным сбил женщину.