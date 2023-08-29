У Харкові загинув волонтер, який проїхав на червоний: що відомо

Водій загинув, ще 6 людей травмовано: у Харкові волонтер cпричинив смертельну ДТП
За версією слідчих, загиблий водій Volkswagen Caravelle їхав на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Volkswagen Golf, який перетинав перехрестя. Внаслідок ДТП загинув 46-річний волонтер, його пасажирів забрали до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Подробиці ДТП
Як розповідають правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня близько 22:45 на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського Шосе.
Внаслідок ДТП 46-річного водія "Volkswagen Caravelle" викинуло з автівки. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у кареті швидкої допомоги. П’ять пасажирів вказаного автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.
Також постраждав 23-річний водій "Volkswagen Golf". Його також доставили до медичного закладу.
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Фото з місця ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Фото з місця ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Фото з місця ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Фото з місця ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Фото з місця ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
В коментарі "Суспільне Харків", директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив, що мікроавтобусом "Volkswagen Caravelle", керував харківський волонтер, який перевозив евакуйованих з прифронтової зони. Подробиць, звідки та куди саме прямувала машина, у нього немає. За інформацією Сокола, усі евакуйовані, які були пасажирами буса, нині перебувають у задовільному стані.
Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що на Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керуванням, що призвело до загибелі двох її пасажирів.
Також ми писали про те, що у Харкові суд виніс вирок водію, який нетверезим збив жінку.