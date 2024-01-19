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Волонтеры рассказали, сколько маломобильных людей удалось эвакуировать из опасных зон

19 января 2024 14:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Волонтеры рассказали, сколько маломобильных людей удалось эвакуировать из опасных зон
Галина Харламова. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области с начала полномасштабного вторжения волонтеры организовывали эвакуацию маломобильных людей. В целом удалось вывезти 5 тысяч таких лиц, из которых 2 тысячи — с ограниченными возможностями.

Об этом Новини.LIVE рассказала глава общественной организации "Центр оказания гуманитарной помощи" Галина Харламова.

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Эвакуация маломобильных людей в Харьковской области

По словам Галины Харламовой, в Харьковской области эвакуацией маломобильных людей занимаются волонтеры. ГСЧС, Департамент гражданской защиты, государство — только координируют.

"В общей сложности более 5 тысяч человек вывезли, около 2 тысяч из них — это люди с ограниченными физическими возможностями", — рассказала Галина.

Женщина добавила, что были и случаи, когда волонтеры отдавали жизнь во время эвакуации.

"Наши ребята поехали забирать бабушку, там раздавались взрывы, и когда уже ехали обратно, последняя эвакуационная машина попала под обстрел, к сожалению, ребята погибли", — добавила Галина Харламова.

Напомним, на днях в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района.

Как известно, в этих громадах находятся 3043 человека, среди которых почти триста детей.

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Харьков
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