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Враг атаковал Харьковскую область авиабомбами, — Синегубов

12 июля 2023 13:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг атаковал Харьковщину авиабомбами, — Синегубов
Повреждены дома в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области. Ранение получил 74-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

11 июля около 20:00 российские военные нанесли авиаудары по селу Кучеровка Купянского района. По предварительным данным, управляемыми авиабомбами на базе ФАБ-250.

"Повреждены 4 частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", — рассказывает глава области.

Повреждены дома в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Также оккупанты обтирали село Хатное Купянского района. В результате обстрела произошел пожар одноэтажного здания. Предварительно удар был нанесен БПЛА.

А в с. Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника.

Правоохранители задокументировали последствия вооруженной злости РФ. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что россияне обстреляли поселок у линии фронта в Харьковской области. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.

Также мы писали о том, что Пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине . От опасности собаку спасал его хозяин Михаил Ильев.

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