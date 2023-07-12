Враг атаковал Харьковщину авиабомбами, — Синегубов

Повреждены дома в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области. Ранение получил 74-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

11 июля около 20:00 российские военные нанесли авиаудары по селу Кучеровка Купянского района. По предварительным данным, управляемыми авиабомбами на базе ФАБ-250.

"Повреждены 4 частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", — рассказывает глава области.

Повреждены дома в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Также оккупанты обтирали село Хатное Купянского района. В результате обстрела произошел пожар одноэтажного здания. Предварительно удар был нанесен БПЛА.

А в с. Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника.

Правоохранители задокументировали последствия вооруженной злости РФ. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что россияне обстреляли поселок у линии фронта в Харьковской области. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.

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