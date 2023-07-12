Ворог атакував Харківщину авіабомбами, — Синєгубов

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Поранення зазнав 74-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

11 липня близько 20:00 російські військові завдали авіаудари по селу Кучерівка Куп‘янського району. За попередніми даними, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250.

"Пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості", — розповідає очільник області.

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Також окупанти обстірляли село Хатнє Куп’янського району. В результаті обстрілу сталась пожежа одноповерхової будівлі. Попередньо, удар був завданий БПЛА.

А у с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Правоохоронці задокументували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що росіяни обстріляли селище біля лінії фронту на Харківщині. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.

Також ми писали про те, що Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Від небезпеки собаку рятував його хазяїн Михайло Ільєв.