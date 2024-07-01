В Харькове участились удары вражескими КАБами, - пресс-секретарь ГСЧС

Последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове участились удары российских войск. Захватчики бьют по областному центру корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500.

Об этом сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко в эфире День.LIVE в понедельник, 1 июля.

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По словам Василенко, российские оккупанты увеличили частоту и интенсивность ударов КАБами (авиабомбами) по Харькову.

Захватчики в последние дни били по Киевскому району города, где были разрушены жилые дома. Также под огнем РФ были Дергачи, Липцы и Волчанск.

Вчера враг ударил по Слободскому району возле терминала "Новой почты". Из-за этого один человек погиб, десять травмированы, среди них 8-месячный ребенок.

Напомним, 30 июня в Харькове раздался взрыв: россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой, попали в терминал "Новой Почты".

Позже в Харьковской областной военной администрации сообщили о состоянии пострадавших после авиаудара по городу в воскресенье. Восемь человек остаются под наблюдением медиков.

Также ночью 1 июля прозвучала серия взрывов в Днепре: в результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения.