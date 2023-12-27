Враг не прекращает обстрелы Харьковщины — в ОВА рассказали о ситуации

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики не прекращают обстрелы Харьковской области. В результате их действий есть не только разрушения, но и жертвы среди мирного населения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковщины

"Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Уди Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Амбарное, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района", — говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Чугуевского района.

Удары окупантов по населенным пунктам

"В 10:50 враг нанес удар по г. Купянск. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — рассказали в ОВА.

Синегубов также подчеркнул, что около 11:30 произошел обстрел г. Волчанск Чугуевского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"Около 16:50 в результате вражеского удара по с. Казачья Лопань Харьковского района повреждена газовая труба. Потерпел ранения мужчина 1977 г.р. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние среднее", — сообщил Синегубов.

В течение суток в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 4,9 га территории, уничтожили 420 ВНП. Разминирование продолжается.

ВСУ отразили вражеские атаки

ВСУ отразили 16 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района. оккупанты понесли тяжелые потери, но дальнейшие атаки не прекращают.

Ранее мы сообщали, что правительство Чехии выделило средства на сумму 10 млн долларов, которые будут направлены на усиление медицинской сферы Харьковщины. Проект будет реализован в течение трех лет.