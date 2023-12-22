Чехія виділила Харківщині 10 млн доларів — куди спрямують кошти

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Facebook Олега Синєгубова

Уряд Чехії виділив кошти на суму 10 млн доларів, які буду спрямовані на посилення медичної сфери Харківщини. Проєкт буде реалізований протягом трьох років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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З словами Синєгубова, це черговий позитивний результат плідної співпраці з міжнародними партнерами. Гроші планують витратити на оснащення декількох лікарень.

"Кошти для придбання обладнання спрямують для кількох закладів охорони здоров'я Харківщини — Харківської міської поліклініки №10, госпіталя ГУНП України в Харківській області, а також лікарень Чугуєва і Балаклії", — зазначив він.

Керівник додав, що додатково планують профінансувати сім модульних котелень. Вони обігріватимуть житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури у громадах області.

Скриншот з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові збільшилася кількість підприємців на дві тисячі порівняно з довоєнним періодом. Відкривають бізнес мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також деокупованих територій.

Як ми повідомляли раніше, у Дергачах Харківської області вже завершили капітальний ремонт сімох будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. До кінця грудня будуть відремонтовані ще десять будинків.