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Ворог не припиняє обстрілів Харківщини — в ОВА розповіли про ситуацію

27 грудня 2023 09:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог не припиняє обстрілів Харківщини — в ОВА розповіли про ситуацію
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники не припиняють обстрілів Харківської області. Внаслідок їхніх дій є не лише руйнування, але і жертви серед мирного населення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріли Харківщини

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", — говориться у повідомленні.

Синєгубов додав, що ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району.

Удари окупантів по населених пунктах

"О 10:50 ворог завдав удару по м. Куп’янськ. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає", — розповіли в ОВА..

Синєгубов також наголосив, що близько 11:30 стався обстріл м. Вовчанськ Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

"Близько 16:50 в результаті ворожого удару по с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Зазнав поранень чоловік 1977 р.н. Постраждалого з осколковими пораненням доставили до лікарні. Стан середній", — повідомив Синєгубов.

Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,9 га території, знищили 420 ВНП. Наразі розмінування триває.

ЗСУ відбили ворожі атаки

ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Окупанти зазнали важких втрат, але подальші атаки не припиняють.

Раніше ми повідомляли, що уряд Чехії виділив кошти на суму 10 млн доларів, які буду спрямовані на посилення медичної сфери Харківщини. Проєкт буде реалізований протягом трьох років.

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