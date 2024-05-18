Враг беспощадно бьет КАБами по Волчанску — в ЦПД отчитались о ситуации в городе

Волчанск. Фото: Константин и Влада Либеровы

Город Волчанск Харьковской области почти разрушен в результате российских атак. Пока враг продолжает бить по городу КАБами.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в субботу, 18 мая.

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Ситуация в Волчанске

По словам Коваленко, российская сторона продолжает уничтожать остатки городской инфраструктуры, используя управляемые авиационные бомбы. Он добавил, что оккупантам не удалось захватить Волчанск.

"Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город", — сообщил Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Волчанск. Фото: Константин и Влада Либеровы

Напомним, россияне усиливают атаки на Харьковщине. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске шли уличные зачистки от российских войск.

16 мая начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Волчанск. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.