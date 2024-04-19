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Враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины за сутки, — ОВА

19 апреля 2024 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины за сутки, — ОВА
Последствия обстрелов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки, 18 апреля, обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности, по областному центру удары не зафиксированы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, враг обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов области: Ветеринарное, Казачья Лопань, Гатище и другие.

Авиационные обстрелы подверглись Волчанск, Стрилеча и Боровая.

В 18:41 РФ атаковала Волчанск в Чугуевском районе, там в результате обстрела горел двухэтажный многоквартирный дом, крыша и хозяйственная постройка.

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Последствия обстрелов. Фото: ОВА

Кроме того, в Волчанске из-за обстрела горели конструктивные элементы купола здания религиозной организации Святых Жон Мироносиц Изюмской Епархии УПЦ. Также сообщалось о возгорании крыши двухэтажного здания кафе.

В 15:10 в результате атаки на город были повреждены восемь частных домов и два хозяйственных сооружения, есть раненный.

В 14:00 враг совершил семь ракетных обстрелов КАБами по Волчанску, из-за чего были повреждены семь частных домов, одно здание благоустройства и автомобиль.

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Последствия обстрелов. Фото: ОВА

В 12:20 РФ обстреляла Сороковку в Харьковском районе с С-300 — частично повреждено здание культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина.

В 12:15 произошел минометный обстрел города Волчанск — повреждены три гражданских сооружения.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее мы писали, что в течение 17 апреля россияне обстреляли 22 населенных пункта Харьковской области из разного типа вооружения.

Кроме того, российские войска нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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