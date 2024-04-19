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Ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини за добу, — ОВА

19 квітня 2024 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини за добу, — ОВА
Наслідки обстрілів. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби, 18 квітня, обстріляли 20 населених пунктів Харківської області. Зокрема, по обласному центру ударів не зафіксовано.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Так, ворог обстріляв з артилерії та мінометів 20 населених пунктів області: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали Вовчанськ, Стрілеча та Борова.

О 18:41 РФ атакувала Вовчанськ в Чугуївському районі, там внаслідок обстрілу горів двоповерховий багатоквартирний будинок, дах та господарча споруда.

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Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

Крім того, у Вовчанську через обстріл горіли конструктивні елементи купола будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Епархії УПЦ. Також повідомлялося про займання даху двоповерхової будівлі кафе.

О 15:10 внаслідок атаки на місто було пошкоджено вісім приватних будинків та дві господарчі споруди, є поранений. 

О 14:00 ворог здійснив сім ракетних обстрілів КАБами по Вовчанску, через що були пошкоджені сім приватних будинків, одна будівля благоустрою та автівка.

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Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

О 12:20 РФ обстріляла Сороківку у Харківському районі з С-300 — пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.

О 12:15 відбувся мінометний обстріл міста Вовчанськ — пошкоджено три цивільні споруди.

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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Раніше ми писали, що протягом 17 квітня росіяни обстріляли 22 населені пункти Харківської області з різного типу озброєння.

Крім того, російські війська завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.   

Харків
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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