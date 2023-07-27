Враг обстрелял Харьковщину авиабомбами: есть погибшие

Последствия обстрела пгт Ковшаровка Купянского района. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Ночью ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Читайте также:

Последствия обстрелов

По данным главы области, 27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Кроме того, повреждены соседние девяти- и пятиэтажные дома.

"Из подзавалов дома получили тело 74-летней мирной жительницы. Получили ранения трое женщин 35, 70 и 73 лет и 74-летний мужчина", — рассказывает Синегубов.

Последствия обстрела пгт Ковшаровка Купянского района. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрела пгт Ковшаровка Купянского района. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрела пгт Ковшаровка Купянского района. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрела пгт Ковшаровка Купянского района. Фото: Олег Синегубов / Telegram 1/4 _ 4

Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, что до этого на Харьковщине подверглись атаки Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов и многие другие . Жертв удалось избежать.

Также мы писали о том, что в Харькове планируют восстановить и запустить 23-детскую поликлинику на Северной Салтовке , которая пострадала после продолжительных обстрелов. В ней будут оказывать медицинскую помощь, в том числе и взрослым пациентам.