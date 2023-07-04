Враг обстрелял город Первомайский на Харьковщине: среди пострадавших есть дети

Последствия обстрела по городу Первомайский. Фото: полиция Харьковской области / Telegram

Около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайскому. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела

По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

"На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", — пишет глава области.

Последствия обстрела по городу Первомайский. Фото: полиция Харьковской области / Telegram

Как сообщил "Суспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, предварительно, тяжелораненый ребенок и тяжелые ранения получила женщина.

По данным полиции, по предварительным данным в результате удара получили ранения 16 человек, среди них семеро детей. Младшему пострадавшему всего один год. Всех раненых доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что на Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадали жилые дома. Оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района.

Также мы писали о том, что до этого враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.