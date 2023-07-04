Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Враг обстрелял город Первомайский на Харьковщине: среди пострадавших есть дети arrow

Враг обстрелял город Первомайский на Харьковщине: среди пострадавших есть дети

4 июля 2023 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг обстрелял город Первомайский на Харьковщине: среди пострадавших есть дети
Последствия обстрела по городу Первомайский. Фото: полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайскому. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрела

По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. 

"На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", — пишет глава области.

Последствия обстрела по городу Первомайский. Фото: полиция Харьковской области / Telegram

Как сообщил "Суспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, предварительно, тяжелораненый ребенок и тяжелые ранения получила женщина.

По данным полиции, по предварительным данным в результате удара получили ранения 16 человек, среди них семеро детей. Младшему пострадавшему всего один год. Всех раненых доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что на Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадали жилые дома. Оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района.

Также мы писали о том, что до этого враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.

 

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз