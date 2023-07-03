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Росіяни нанесли по Харківщині авіаційний удар, — Синєгубов

3 липня 2023 12:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram Синєгубова
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів 

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове. 

О 12:05 год 2 липня окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району.  Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків, загалом руйнувань зазнали 11 осель. Постраждалих та загиблих немає. О 14.40 відбувся обстріл с. Шийківка Ізюмського району. О 18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл с. Кислівка та с. Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих. 

"За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано", — пише очільник області. 

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів та відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на вихідних російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.

Також ми розповідали про те, що російські військові завдали ракетного удару по м. Чугуїв. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Попередньо, обійшлося без жертв. 

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