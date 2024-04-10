Враг продолжает атаковать Харьковщину авиабомбами — есть разрушение
После новых обстрелов российскими войсками Харьковской области прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 15 жилых домов и автомобиль скорой помощи.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Последствия обстрелов
По данным прокуратуры, утром 10 апреля был зарегистрирован авиаудар по с. Кругляковка Купянского района, где полностью разрушено частное домовладение. По предварительным данным, авиабомба была сброшена вражеской авиацией.
Также в вечерние часы 9 апреля российская армия нанесла ракетный удар по поселку Боровая Изюмского района, который привел к повреждениям не менее 15 жилых домов и автомобиля скорой помощи. Согласно предварительным данным, вражеский ракетный удар был совершен ракетой "Гром Е-1".
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
-
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Напомним, что российские оккупанты обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района в обед, 10 апреля. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.
Также мы писали о том, что 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.
Читайте Новини.LIVE!