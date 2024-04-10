Враг продолжает атаковать Харьковщину авиабомбами — есть разрушение

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

После новых обстрелов российскими войсками Харьковской области прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 15 жилых домов и автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия обстрелов

По данным прокуратуры, утром 10 апреля был зарегистрирован авиаудар по с. Кругляковка Купянского района, где полностью разрушено частное домовладение. По предварительным данным, авиабомба была сброшена вражеской авиацией.

Также в вечерние часы 9 апреля российская армия нанесла ракетный удар по поселку Боровая Изюмского района, который привел к повреждениям не менее 15 жилых домов и автомобиля скорой помощи. Согласно предварительным данным, вражеский ракетный удар был совершен ракетой "Гром Е-1".

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/6 ​ 6

Напомним, что российские оккупанты обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района в обед, 10 апреля. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Также мы писали о том, что 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.