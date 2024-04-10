Ворог продовжує атакувати Харківщину авіабомбами — є руйнування

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Після нових обстрілів російськими військами на Харківщину, прокурори розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілів

За даними прокуратури, вранці 10 квітня був зареєстрований авіаудар по с. Кругляківка Куп'янського району, де було повністю зруйновано приватне домоволодіння. За попередніми даними, авіабомба була скинута ворожою авіацією.

Також у вечірні години 9 квітня російська армія здійснила ракетний удар по селищу Борова Ізюмського району, який призвів до пошкоджень не менше 15 житлових будинків та автомобіля швидкої допомоги. Згідно з попередніми даними, ворожий ракетний удар був здійснений ракетою "Гром Е-1".

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 6

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району в обід, 10 квітня. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Також ми писали про те, що 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області , де ухвалив доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.