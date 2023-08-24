Враг продолжает обстреливать пограничники Харьковщины, — Синегубов

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске в результате обстрела горел жилой дом и две хозяйственные постройки.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

Вчера ранним утром противник нанес удар, вероятно, с помощью ракеты Х-35, по селу Михайловка в Чугуевском районе. В результате этого на агропредприятиях были повреждены здания и техника, также начался пожар.

В результате обстрела был поврежден жилой дом и личный автотранспорт в городе Купянск, а также повреждены линии электропередач.

"Минувшей ночью около 01:40 враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено медицинское учреждение где произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших", — пишет глава области.

Кроме того, около 2 часов ночи враг из артиллерии обстрелял с. Вильча Чугуевского района. Обошлося без пострадавших и масштабных разрушений.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Минная опасность

Также по информации главы Харьковской ОВА в с. Явирское Изюмского района на территории агропредприятия во время проведения земельных работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался управляемый дистанционно минитрактор.

"В области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6,6 га территории и обезвредили 51 взрывоопасный предмет", — рассказывает Олег Синегубов.

Напомним, что продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района .

Также мы писали о том, что Синегубов опроверг информацию о выходе ВСУ из Купянска.