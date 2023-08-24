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Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Харківщини, — Синєгубов

24 серпня 2023 11:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Харківщини, — Синєгубов
Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську внаслідок обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Учора рано вранці противник наніс удар, ймовірно, за допомогою ракети Х-35, по селу Михайлівка в Чугуївському районі. В результаті цього на агропідприємствах були пошкоджені будівлі та техніка, також спалахнула пожежа.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок та особистий автотранспорт у місті Куп'янськ, а також були пошкоджені лінії електропередач.

"Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих", — пише очільник області. 

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Обійшлосія без постраждалих та масштабних руйнувань.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Мінна небезпека

Також за інформацією голови Харківської ОВА в с. Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.

"В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,6 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет", — розповідає Олег Синєгубов. 

Нагадаємо, що тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району

Також ми писали про те, що Синєгубов спростував інформацію про вихід ЗСУ з Куп'янська. 

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