Враг продолжает ежедневно обстреливать пограничники Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В результате ночного обстрела города Волчанск повреждены и разрушены жилые дома.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

В частности, под вражескими ударами находились Красная Зоря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.

Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены четыре жилых дома.

"Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу — 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась", — рассказывает Олег Синегубов.

Около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.

В Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Следователи фиксируют последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/2 _ 2

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Минная опасность

Также глава области напоминает, что минная опасность в регионе сохраняется. Так около 10:00 в с. Шестаково Чугуевского района во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор. Получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

"Продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали 8,8 га территории и обезвредили 51 взрывоопасный предмет", — пишет Синегубов.

Напомним, что в результате обстрелов центра Купянска повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты. Ранения получили 11 гражданских людей.

Также мы писали о том, что продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта громад Купянского района.