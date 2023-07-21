Враг продолжает терроризировать Харьковщину: три человека ранены и один человек погиб

Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности, этой ночью в результате вражеских обстрелов с. Новоосиново Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрелов

По данным прокуратуры, 20 июля вечером враг в очередной раз обстрелял Волчанск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.



Также вчера около 18.30 российские военные обстреляли село Покаляне Чугуевского района. Пострадали частное домовладение и сарай.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В ночь с 20 на 21 июля вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли Купянск. Повреждения получили жилые дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Враг обстрелял город из РСЗО.

Кроме того, 21 июля около часа ночи оккупанты нанесли удары по с. Новоосиново. Предварительно установлено, что обстрел велся из артиллерии. Ранена 56-летняя женщина, она госпитализирована.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В результате обстрела из танка пгт. Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж.

В с. Петровка Богодуховского района в результате артобстрела поврежден многоквартирный дом. Ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет.

Следственно-прокурорская группа собрали вещественные доказательства и документировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что до этого оккупанты несколько раз обстреляли Волчанск. В результате чего погиб 40-летний гражданский мужчина

Также мы писали о том, что в ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска.