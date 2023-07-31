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Враг продолжает терроризировать Харьковскую область: три человека ранены и один погиб

31 июля 2023 11:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг продолжает терроризировать Харьковщину: три человека ранены и один человек погиб
Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения нанес удары по населенным пунктам Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В результате обстрела Изюмского района один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

Вчера вечером враг нанес удары по с. Шейковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом.

"К сожалению, погибла женщина 74 лет. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения" , — рассказывает глава области.

В пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших.

В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.

В с. Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские захватчики били по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов. Есть один травмированный.

Также мы писали о том, что в эти выходные российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки окупантов ранен.

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