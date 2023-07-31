Враг продолжает терроризировать Харьковщину: три человека ранены и один человек погиб

Враг продолжает терроризировать Харьковскую область: три человека ранены и один погиб
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения нанес удары по населенным пунктам Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В результате обстрела Изюмского района один человек погиб и еще двое получили ранения.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Последствия обстрелов
Вчера вечером враг нанес удары по с. Шейковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом.
"К сожалению, погибла женщина 74 лет. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения" , — рассказывает глава области.
В пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших.
В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.
В с. Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что российские захватчики били по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов. Есть один травмированный.
Также мы писали о том, что в эти выходные российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки окупантов ранен.